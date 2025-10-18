Рейтинг@Mail.ru
В Серпухове произошло массовое ДТП, есть погибшие
17:13 18.10.2025 (обновлено: 17:58 18.10.2025)
В Серпухове произошло массовое ДТП, есть погибшие
В массовой аварии в Серпухове погибли три человека, сообщили в пресс-службе главка МВД Подмосковья.
В Серпухове произошло массовое ДТП, есть погибшие

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В массовой аварии в Серпухове погибли три человека, сообщили в пресс-службе главка МВД Подмосковья.
По предварительной версии, около 16:00 на 99-м километре трассы М-2 "Крым" водитель фуры врезался в попутные машины: три грузовика и две легковушки.
"В результате ДТП три человека погибли, двое детей получили телесные повреждения", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.
