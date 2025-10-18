https://ria.ru/20251018/dtp-2049113271.html
В Серпухове произошло массовое ДТП, есть погибшие
В массовой аварии в Серпухове погибли три человека, сообщили в пресс-службе главка МВД Подмосковья. РИА Новости, 18.10.2025
2025
