В Грайворонском округе мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 18.10.2025 (обновлено: 22:21 18.10.2025)
В Грайворонском округе мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ
В Грайворонском округе мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ
При атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В Грайворонском округе мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. При атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Грайворонском округе в селе Глотово от удара дрона ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота", — написал глава региона.
Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода.
Кроме того, в селе на территории частного домовладения получила повреждения надворная постройка.
Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные гражданские объекты в приграничных российских регионах. В Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
