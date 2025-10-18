https://ria.ru/20251018/dron-2049145541.html
В Грайворонском округе мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ
При атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T22:21:00+03:00
