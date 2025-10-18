Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ

"В результате атаки дрона ВСУ ранен глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа. Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка", — написал он.

Бойцы самообороны доставили Кулакова в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги.