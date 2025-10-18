Рейтинг@Mail.ru
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 18.10.2025 (обновлено: 17:13 18.10.2025)
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ
Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков получил ранения при атаке дрона ВСУ, сообщает губернатор региона... РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ

Гладков: глава Мокроорловской администрации Кулаков пострадал при атаке ВСУ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков получил ранения при атаке дрона ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале на платформе Max.
"В результате атаки дрона ВСУ ранен глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа. Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка", — написал он.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя
Вчера, 15:50
Бойцы самообороны доставили Кулакова в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги.
Для дальнейшего обследования и лечения главу округа переведут в областную клиническую больницу.
Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные гражданские объекты в приграничных российских регионах.
В Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя
Вчера, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
