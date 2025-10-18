https://ria.ru/20251018/dron-2049107272.html
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ
Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков получил ранения при атаке дрона ВСУ, сообщает губернатор региона... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:40:00+03:00
2025-10-18T16:40:00+03:00
2025-10-18T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
Новости
ru-RU
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ
Гладков: глава Мокроорловской администрации Кулаков пострадал при атаке ВСУ