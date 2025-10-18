https://ria.ru/20251018/donetsk-2049154125.html
Над Донецком прогремели взрывы
Над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2025
Над Донецком прогремели взрывы
Два взрыва прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2025
Над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели два взрыва