Рейтинг@Mail.ru
СМИ: самая первая "трубопроводная операция" прошла еще до авдеевской - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/dnr-2049145660.html
СМИ: самая первая "трубопроводная операция" прошла еще до авдеевской
СМИ: самая первая "трубопроводная операция" прошла еще до авдеевской - РИА Новости, 18.10.2025
СМИ: самая первая "трубопроводная операция" прошла еще до авдеевской
Самая первая "трубопроводная операция" была проведена еще до авдеевской операции 2024 года - бойцами группировки "Восток" в декабре 2023 года под... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T21:42:00+03:00
2025-10-18T21:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837448319_1050:813:3245:2048_1920x0_80_0_0_20901d68f1cf49c31fcb48d028d6456c.jpg
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047159251.html
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837448319_1287:736:3037:2048_1920x0_80_0_0_2c90c749d7fed3662ecf9b0d882b1712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
СМИ: самая первая "трубопроводная операция" прошла еще до авдеевской

Россия 1: бойцы "Востока" первыми провели "трубопроводную операцию" в 2023 в ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийский боец недалеко от линии боевого соприкосновения
Российский боец недалеко от линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Российский боец недалеко от линии боевого соприкосновения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Самая первая "трубопроводная операция" была проведена еще до авдеевской операции 2024 года - бойцами группировки "Восток" в декабре 2023 года под Новомихайловкой в ДНР, сообщил телеканал "Россия 1".
"Самая первая "трубопроводная операция" была проведена еще до авдеевской, которая уже стала легендарной. Пионерами были бойцы группировки "Восток", совершившие подвиг в декабре 2023 года под Новомихайловкой", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в начале 2024 года российские военные проникли в Авдеевку в ДНР, на тот момент занятую ВСУ, с помощью подземного трубопровода, ведущего в тыл врага, что позволило быстро освободить город.
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны, участвовавшей в операции Поток, в Судже - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Донецке открылась выставка, посвященная операциям "Поток"
8 октября, 21:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала