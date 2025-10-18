СМИ: самая первая "трубопроводная операция" прошла еще до авдеевской

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Самая первая "трубопроводная операция" была проведена еще до авдеевской операции 2024 года - бойцами группировки "Восток" в декабре 2023 года под Новомихайловкой в ДНР, сообщил телеканал "Россия 1".

"Самая первая "трубопроводная операция" была проведена еще до авдеевской, которая уже стала легендарной. Пионерами были бойцы группировки "Восток", совершившие подвиг в декабре 2023 года под Новомихайловкой", - говорится в сообщении.