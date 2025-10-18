https://ria.ru/20251018/dnr-2049041356.html
Жительнице Ямполя в ДНР оторвало голову при украинском минометном обстреле
Жительнице Ямполя в ДНР оторвало голову при украинском минометном обстреле - РИА Новости, 18.10.2025
Жительнице Ямполя в ДНР оторвало голову при украинском минометном обстреле
Жительнице населенного пункта Ямполь в ДНР оторвало голову при минометном обстреле со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости беженец Руслан Гасанов. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T07:22:00+03:00
2025-10-18T07:22:00+03:00
2025-10-18T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
ямполь
донецкая народная республика
красный лиман
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ямполь
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямполь, донецкая народная республика, красный лиман, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Жительнице Ямполя в ДНР оторвало голову при украинском минометном обстреле
Жительнице Ямполя оторвало голову при минометном обстреле со стороны ВСУ