Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Ямполя в ДНР оторвало голову при украинском минометном обстреле - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/dnr-2049041356.html
Жительнице Ямполя в ДНР оторвало голову при украинском минометном обстреле
Жительнице Ямполя в ДНР оторвало голову при украинском минометном обстреле - РИА Новости, 18.10.2025
Жительнице Ямполя в ДНР оторвало голову при украинском минометном обстреле
Жительнице населенного пункта Ямполь в ДНР оторвало голову при минометном обстреле со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости беженец Руслан Гасанов. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T07:22:00+03:00
2025-10-18T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
ямполь
донецкая народная республика
красный лиман
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ямполь
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямполь, донецкая народная республика, красный лиман, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Жительнице Ямполя в ДНР оторвало голову при украинском минометном обстреле

Жительнице Ямполя оторвало голову при минометном обстреле со стороны ВСУ

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Жительнице населенного пункта Ямполь в ДНР оторвало голову при минометном обстреле со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости беженец Руслан Гасанов.
"Украина, когда отходила (у нас рядом Закотянская гора, там Ямполь как на ладони), они нас долбили. У жены директора школы голову оторвало. Мина прилетела, она возле погреба сидела. И осколок в голову. Так ее и не нашли тогда", — сказал Гасанов.
По его словам, женщину без головы похоронили "прямо дома, в огороде".
Глава ДНР Денис Пушилин 13 октября сообщил, что подразделения ВС РФ приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯмпольДонецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала