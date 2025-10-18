Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США

На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне один из журналистов спросил мнение хозяина Белого дома об этом проекте. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался, что думает глава киевского режима. Тот ответил, что идея ему не нравится, рассмешив политика.