Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 18.10.2025 (обновлено: 03:27 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/dmitriev-2049028749.html
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 18.10.2025
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США
Обсуждения о создании тоннеля между Россией и США начались, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T02:51:00+03:00
2025-10-18T03:27:00+03:00
в мире
россия
сша
берингов пролив
дональд трамп
владимир зеленский
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
россия
сша
берингов пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, берингов пролив, дональд трамп, владимир зеленский, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Берингов пролив, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США

Дмитриев заявил о начале обсуждений строительства тоннеля между Россией и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Обсуждения о создании тоннеля между Россией и США начались, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
"Обсуждения тоннеля (между Россией и США. — Прим. ред.) начались!" — говорится в сообщении.
Никаких подробностей он не привел.

На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне один из журналистов спросил мнение хозяина Белого дома об этом проекте. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался, что думает глава киевского режима. Тот ответил, что идея ему не нравится, рассмешив политика.

Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
В миреРоссияСШАБерингов проливДональд ТрампВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала