Девять тысяч деревьев и кустарников высадили в Ростове-на-Дону
Ростовская область
Ростовская область
 
19:06 18.10.2025
Девять тысяч деревьев и кустарников высадили в Ростове-на-Дону
Девять тысяч деревьев и кустарников высадили в Ростове-на-Дону в День древонасаждения, сообщил глава города Александр Скрябин.
2025
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
Девять тысяч деревьев и кустарников высадили в Ростове-на-Дону

Вид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Девять тысяч деревьев и кустарников высадили в Ростове-на-Дону в День древонасаждения, сообщил глава города Александр Скрябин.
"Сегодняшний день благодаря вам, сотрудникам нашего коммунального комплекса и озеленителям, прошел в нашем городе под знаком древонасаждения. Сегодня совместными усилиям в Ростове стало больше на 3 тысячи деревьев и 6 тысяч кустарников", - написал он в Telegram-канале.
Дворы и улицы украсили клены, липы, платаны, катальпы, акация и многие другие растения, которые были подобраны сотрудниками Ботанического сада ЮФУ. По традиции ко Дню древонасаждения присоединились общеобразовательные учреждения, парки, зоопарк, Гребной канал "Дон".
На общественных территориях появились новые и получили продолжение ранее заложенные аллеи, например, аллеи Героев и Дружбы, Аллея артистов, Спортивная аллея, Берёзовый сад, Солнечная поляна. Сосны и можжевельник украсили недавно обновленный въезд в Ростов-на-Дону, а вход в парк имени Островского - платаны. Деревья высаживались, в том числе, на Большой Садовой и на Пушкинской.
В микрорайоне Левенцовский состоялась торжественная церемония закладки нового парка в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы вместе с главой региона, героем России Андреем Манухиным, юнармейцем Алексеем Сауляком открыли памятный знак с датой закладки парка и годами Великой Отечественной войны", - написал Скрябин. Знак выполнен в виде колонны, символизирующей вход в парковую зону.
По мнению главы города, теперь важно обеспечить уход за саженцами. В первую очередь, необходим регулярный полив. Скрябин поручил районам, Департаменту ЖКХ организовать эту работу на должном уровне и следить за "зеленым пополнением" города.
