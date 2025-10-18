В Чикаго проходит акция протеста против Трампа

ЧИКАГО, 18 окт - РИА Новости. В американском городе Чикаго проходит акция протеста против политики президента США Дональда Трампа на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции и размещения нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.