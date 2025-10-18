В Чикаго проходит акция протеста против Трампа

ЧИКАГО, 18 окт - РИА Новости. В американском городе Чикаго проходит акция протеста против политики президента США Дональда Трампа на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции и размещения нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне идут протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций после первых аналогичных акций 14 июня. Согласно распространенной информации организаторов, на субботу запланированы 2,5 тысячи акций протеста, в которых могут принять участие миллионы человек.
При этом в других районах и пригородах города также запланированы акции протеста, в том числе в Бродвью, где расположен один из центров временного содержания нелегальных мигрантов иммиграционной полиции США ICE. Там регулярно происходят стычки протестующих с правоохранителями.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
