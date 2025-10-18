Рейтинг@Mail.ru
В Чикаго проходит акция протеста против Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
23:37 18.10.2025
В Чикаго проходит акция протеста против Трампа
В Чикаго проходит акция протеста против Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
В Чикаго проходит акция протеста против Трампа
В американском городе Чикаго проходит акция протеста против политики президента США Дональда Трампа на фоне его противостояния с местными властями по вопросу... РИА Новости, 18.10.2025
в мире, вашингтон (штат), чикаго, сша, дональд трамп, фбр
В мире, Вашингтон (штат), Чикаго, США, Дональд Трамп, ФБР
В Чикаго проходит акция протеста против Трампа

В Чикаго проходит акция протеста против политики Трампа

© AP Photo / Erin HooleyПротестующие у центра задержания нелегальных мигрантов
Протестующие у центра задержания нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Erin Hooley
Протестующие у центра задержания нелегальных мигрантов. Архивное фото
ЧИКАГО, 18 окт - РИА Новости. В американском городе Чикаго проходит акция протеста против политики президента США Дональда Трампа на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции и размещения нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне идут протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций после первых аналогичных акций 14 июня. Согласно распространенной информации организаторов, на субботу запланированы 2,5 тысячи акций протеста, в которых могут принять участие миллионы человек.
В Вашингтоне проходит акция протеста против политики Трампа
Организаторы акции протеста в Чикаго, основная часть которой проходит в парке Grant в деловом центре города, ожидают, что эта демонстрация станет самой многочисленной по стране за сегодня на фоне эскалации конфликта Трампа с местной администрацией.
При этом в других районах и пригородах города также запланированы акции протеста, в том числе в Бродвью, где расположен один из центров временного содержания нелегальных мигрантов иммиграционной полиции США ICE. Там регулярно происходят стычки протестующих с правоохранителями.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция
