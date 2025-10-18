https://ria.ru/20251018/chikago-2049134323.html
В пригороде Чикаго вновь началась акция протеста
18.10.2025
В пригороде Чикаго вновь началась акция протеста
Очередная акция протеста в субботу вновь началась в пригороде Чикаго Бродвью у центра содержания нелегальных мигрантов, где регулярно происходят стычки...
В Чикаго началась акция протеста против политики Трампа на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции и размещения нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
В пригороде Чикаго вновь началась акция протеста у центра иммиграционной полиции
БРОДВЬЮ (штат Иллинойс), 18 окт - РИА Новости. Очередная акция протеста в субботу вновь началась в пригороде Чикаго Бродвью у центра содержания нелегальных мигрантов, где регулярно происходят стычки протестующих с правоохранителями, передает корреспондент РИА Новости.
Бродвью за последний месяц стал эпицентром протестов из-за нахождения в нем центра иммиграционной полиции США
ICE (служба иммиграционного и таможенного надзора). Демонстранты регулярно собираются у объекта в выходные дни, требуя прекращения рейдов против нелегальных мигрантов и открытости деятельности ICE.
Зачастую протестующие выходят за пределы того периметра, который им был выделен, что приводит к столкновениям с правоохранителями. Только в пятницу у центра были арестованы около 15 человек, некоторым были предъявлены обвинения за нарушения правопорядка.
В прошлом демонстрации у центра ICE приводили к тому, что против протестующих были использованы резиновые пули и слезоточивый газ.
Демонстрация в субботу является частью серии протестов под лозунгом No Kings, которые проходят по всей стране. Организаторы настаивают, что мероприятия являются мирными. Первая волна протестов против политики президента США Дональда Трампа
под этим лозунгом прошла 14 июня, совпав с его днем рождения и военным парадом в Вашингтоне
.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса
Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР
свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
Ранее апелляционный суд седьмого округа США временно запретил Трампа развертывать войска национальной гвардии в штате Иллинойс.