В пригороде Чикаго вновь началась акция протеста

БРОДВЬЮ (штат Иллинойс), 18 окт - РИА Новости. Очередная акция протеста в субботу вновь началась в пригороде Чикаго Бродвью у центра содержания нелегальных мигрантов, где регулярно происходят стычки протестующих с правоохранителями, передает корреспондент РИА Новости.

Зачастую протестующие выходят за пределы того периметра, который им был выделен, что приводит к столкновениям с правоохранителями. Только в пятницу у центра были арестованы около 15 человек, некоторым были предъявлены обвинения за нарушения правопорядка.