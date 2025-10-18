https://ria.ru/20251018/btr-2049045503.html
Российские бойцы рассказали, как вывезли с линии соприкосновения БТР ВСУ
Российские бойцы рассказали, как вывезли с линии соприкосновения БТР ВСУ
Эвакуационная группа ремонтной роты "Южной" группировки войск вывезла с линии боевого соприкосновения бронетранспортёр ВСУ, который противник безуспешно пытался
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Эвакуационная группа ремонтной роты "Южной" группировки войск вывезла с линии боевого соприкосновения бронетранспортёр ВСУ, который противник безуспешно пытался уничтожить при отступлении, рассказал РИА Новости водитель-мастер эвакуационного отделения с позывным "Киля".
"Доставали технику - приехали за целым БТР... Он оказался полностью целым, только без колёс. Украинские военные, когда отступали, пытались его сжечь: его колеса покидали на него - и подожгли, но внутри он не загорелся. Мы привезли колёса, установили их и успешно эвакуировали машину", - рассказал военнослужащий.
Он уточнил, что эвакуация проводилась под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы и наблюдения за воздушной обстановкой.
"Во время работы стояло прикрытие от дронов, РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы - ред.) работали. Мы установили колёса и вытащили БТР. Теперь его восстанавливают. На всю задачу ушло максимум минут двадцать", — отметил "Киля".
По словам бойца, в операции участвовало пять человек - трое в составе экипажа и двое обеспечивали прикрытие.