В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Известные зарубежные бренды заранее подают документы в Роспатент на продление действия своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на них в стране, таких примеров очень много, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Юрий Зубов.