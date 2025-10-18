Рейтинг@Mail.ru
В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 18.10.2025 (обновлено: 10:50 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/brendy-2049040307.html
В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России
В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России - РИА Новости, 18.10.2025
В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России
Известные зарубежные бренды заранее подают документы в Роспатент на продление действия своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на них в стране,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T06:53:00+03:00
2025-10-18T10:50:00+03:00
экономика
россия
юрий зубов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779452432_152:105:2814:1602_1920x0_80_0_0_3717dc54d487a3d5bb389085277448c3.jpg
https://realty.ria.ru/20251017/rospatent-2048856453.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779452432_594:51:2814:1716_1920x0_80_0_0_efc1a1b691c4456266370adb651a5808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Юрий Зубов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России

Зубов: иностранные бренды заранее подают документы на продление товарных знаков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоспатент
Роспатент - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Роспатент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Известные зарубежные бренды заранее подают документы в Роспатент на продление действия своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на них в стране, таких примеров очень много, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Юрий Зубов.
"Что касается иностранных компаний, которые продлевают регистрацию своих товарных знаков, таких примеров очень много. Они представлены практически во всех сферах — от автомобилестроения, мебели и техники до креативной индустрии и пищевой продукции. В России охрана товарного знака предоставляется на десять лет, и известные бренды, как правило, подают документы на продление заблаговременно, чтобы сохранить свои права на знак", — сказал глава Роспатента.
Он добавил, что ведомство при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России.
Магазин одежды Zara - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Роспатент зарегистрировал товарный знак владельца Zara, ушедшей из России
17 октября, 13:30
 
ЭкономикаРоссияЮрий ЗубовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала