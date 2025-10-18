Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как ВСУ пытались его убить дронами при сдаче в плен - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 18.10.2025
Пленный рассказал, как ВСУ пытались его убить дронами при сдаче в плен
Пленный рассказал, как ВСУ пытались его убить дронами при сдаче в плен - РИА Новости, 18.10.2025
Пленный рассказал, как ВСУ пытались его убить дронами при сдаче в плен
Раненного украинского бойца из бригады-наследницы "Азова"* пытались убить дронами ВСУ при сдаче в плен российским силам, рассказал военнослужащий 3-й отдельной... РИА Новости, 18.10.2025
2025
РИА Новости
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как ВСУ пытались его убить дронами при сдаче в плен

ВСУ пытались убить раненого бойца из бригады-наследницы «Азова» при сдаче в плен

© РИА Новости / Павел Лисицын
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Раненного украинского бойца из бригады-наследницы "Азова"* пытались убить дронами ВСУ при сдаче в плен российским силам, рассказал военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Неташковский на видео, предоставленном РИА Новости силовыми структурами.
"Я сам пошёл в плен. Когда ребятам сдался, меня свои же дроны начали убивать. Я начал ребят просить отойти - я не стоил того, чтобы там все легли. Но пацаны сказали "нет" и под "кассетками" тянули", - рассказал пленный на видео.
Пленные солдаты ВСУ заявили, что их бросили на убой под Курахово
11 января, 22:01
Пленные солдаты ВСУ заявили, что их бросили на убой под Курахово
11 января, 22:01
Он показал российским бойцам блиндаж, о котором они не знали. Все военные вместе укрылись там до утра. У Неташковского был перелом ноги, он предложил бойцам ВС РФ бросить его там.
"Ребята сказали: "Нет, мы тебя не бросим" и до последнего тащили. А мои же дроны - трое шли - "Баба Яга", "Кассета", пытались меня найти и не дать дойти с вашими", - рассказал Неташковский.
Он рассказал, что командование из 3-й штурмовой бригады угрожало его убить, если он отступит с позиций.
"Закинули меня, что "мясо". Сказали "отступишь - "офизичим" тебя, пойдёшь вперёд - русские голову отрежут". Но что-то вышло так, что меня чуть свои не "офизичили", а русские меня вытащили", - заявил Неташковский, будучи на носилках.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином
21 мая, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
