Пленный рассказал, как ВСУ пытались его убить дронами при сдаче в плен

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Раненного украинского бойца из бригады-наследницы "Азова"* пытались убить дронами ВСУ при сдаче в плен российским силам, рассказал военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Неташковский на видео, предоставленном РИА Новости силовыми структурами.

"Я сам пошёл в плен. Когда ребятам сдался, меня свои же дроны начали убивать. Я начал ребят просить отойти - я не стоил того, чтобы там все легли. Но пацаны сказали "нет" и под "кассетками" тянули", - рассказал пленный на видео.

Он показал российским бойцам блиндаж, о котором они не знали. Все военные вместе укрылись там до утра. У Неташковского был перелом ноги, он предложил бойцам ВС РФ бросить его там.

"Ребята сказали: "Нет, мы тебя не бросим" и до последнего тащили. А мои же дроны - трое шли - "Баба Яга", "Кассета", пытались меня найти и не дать дойти с вашими", - рассказал Неташковский.

Он рассказал, что командование из 3-й штурмовой бригады угрожало его убить, если он отступит с позиций.

"Закинули меня, что "мясо". Сказали "отступишь - "офизичим" тебя, пойдёшь вперёд - русские голову отрежут". Но что-то вышло так, что меня чуть свои не "офизичили", а русские меня вытащили", - заявил Неташковский, будучи на носилках.