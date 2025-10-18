Рейтинг@Mail.ru
18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 18.10.2025
Российские БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ
Российские БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Российские БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ
Российские боевые беспилотники уничтожили бронированный HMMWV Hummer американского производства в лесном массиве близ населенного пункта Иволжанское на сумском... РИА Новости, 18.10.2025
Российские БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ

МО РФ: ВС России уничтожили бронированный HMMWV Hummer ВСУ

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские боевые беспилотники уничтожили бронированный HMMWV Hummer американского производства в лесном массиве близ населенного пункта Иволжанское на сумском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в лесном массиве близ населенного пункта Иволжанское на сумском направлении были обнаружены двигавшиеся по лесной дороге автомобили ВСУ, одним из них был бронированный HMMWV Hummer американского производства.
"По обнаруженным автомобилям противника операторами FPV-дронов "КВН" центра "Рубикон" были нанесены точечные удары, в результате которых техника украинских националистов была уничтожена", - говорится в сообщении.
Рубикон поражает дроны ВСУ
Российские военные сбили неопознанный украинский беспилотник в зоне СВО
