Российские БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ
Российские БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Российские БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ
Российские боевые беспилотники уничтожили бронированный HMMWV Hummer американского производства в лесном массиве близ населенного пункта Иволжанское на сумском... РИА Новости, 18.10.2025
Российские БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ
МО РФ: ВС России уничтожили бронированный HMMWV Hummer ВСУ