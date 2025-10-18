https://ria.ru/20251018/bespilotniki-2049084916.html
Над Белгородской областью сбили восемь беспилотников за три часа
Средства ПВО в период с 10:00 мск до 13:00 мск сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области,... РИА Новости, 18.10.2025
Над Белгородской областью сбили восемь беспилотников за три часа
МО РФ: силы ПВО сбили над Белгородской областью 8 дронов ВСУ за 3 часа