Над Белгородской областью сбили восемь беспилотников за три часа

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 10:00 мск до 13:00 мск сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.

