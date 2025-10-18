https://ria.ru/20251018/bespilotniki-2049052765.html
В Орловской области уничтожили четыре украинских беспилотника за сутки
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
россия
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орловская область
россия
