В Белгородской области ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ
13:04 18.10.2025
В Белгородской области ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ
Тринадцатилетний ребёнок получил ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Валуйском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T13:04:00+03:00
2025-10-18T13:04:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал подросток

БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Тринадцатилетний ребёнок получил ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Валуйском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Тринадцатилетний ребёнок получил ранения от удара дрона в Валуйском округе. На окраине хутора Кургашки FPV-дрон нанёс удар по легковому автомобилю. Ранен мальчик. Попутным транспортом ребёнок доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ноги. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведён в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.
В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
