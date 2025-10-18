https://ria.ru/20251018/belgorod-2049081223.html
В Белгородской области ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
В Белгородской области ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ
Тринадцатилетний ребёнок получил ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Валуйском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T13:04:00+03:00
2025-10-18T13:04:00+03:00
2025-10-18T13:04:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20251018/belgorod-2049063487.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ребенок получил ранения при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал подросток