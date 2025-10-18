https://ria.ru/20251018/belgorod-2049063487.html
В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ
В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ
Женщина получила тяжелые ранения в селе Лозовое Белгородского района в результате прилёта снаряда ВСУ на территорию частного домовладения, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.10.2025
В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ
Жительница белгородского села получила тяжелые ранения при атаке ВСУ