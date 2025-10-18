Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
11:24 18.10.2025 (обновлено: 11:28 18.10.2025)
В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ
В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ
Женщина получила тяжелые ранения в селе Лозовое Белгородского района в результате прилёта снаряда ВСУ на территорию частного домовладения, сообщил губернатор...
В Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ

БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Женщина получила тяжелые ранения в селе Лозовое Белгородского района в результате прилёта снаряда ВСУ на территорию частного домовладения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Белгородском районе в результате обстрела ранен мирный житель. В селе Лозовое в результате прилёта боеприпаса на территорию частного домовладения ранена женщина. Местные жители вывезли пострадавшую в тяжёлом состоянии и передали бригаде скорой помощи. У неё минно-взрывная травма, сквозные осколочные ранения бёдер и ранение руки. Бригадой СМП она доставлена в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в отделении реанимации медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
