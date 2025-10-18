В Стерлитамаке больницу перевели на особый режим работы после ЧП на заводе

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Больница города Стерлитамака переведена на особый режим работы после ЧП на заводе, сообщил премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров.
"По поручению главы республики прибыл в Стерлитамак на место происшествия. Ситуацию держим на контроле. На месте происшествия находятся все необходимые экстренные службы и правоохранительные органы, ведется разбор завалов силами спасателей. К сожалению, есть пострадавшие. Больница города Стерлитамака переведена на особый режим работы. Навестил пострадавших в больнице. Здесь им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пожелал скорейшего выздоровления", - написал Назаров в Telegram-канале.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошёл взрыв. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что здание цеха завода получило серьезные повреждения. В минздраве республики сообщали, что из-под завалов эвакуировали троих пострадавших, один пациент находится в тяжелом состоянии. Мэр города Эмиль Шаймарданов сообщал, что пятерых ищут под завалами. Отмечалось, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.
Появились подробности взрыва газа в Стерлитамаке
9 августа, 09:45