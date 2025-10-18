Рейтинг@Mail.ru
На Бали нашли тело россиянина, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
20:28 18.10.2025
На Бали нашли тело россиянина, сообщили СМИ
На Бали нашли тело россиянина, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
На Бали нашли тело россиянина, сообщили СМИ
Тело россиянина найдено на индонезийском острове Бали, сообщает местный портал Detik. РИА Новости, 18.10.2025
https://ria.ru/20250911/bali-2041293439.html
https://ria.ru/20250919/nozh-2043009560.html
в мире, бали, россия
В мире, Бали, Россия
На Бали нашли тело россиянина, сообщили СМИ

Detik: на Бали нашли тело россиянина

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в медиабанк
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 18 октября – РИА Новости. Тело россиянина найдено на индонезийском острове Бали, сообщает местный портал Detik.
"Бали потрясла новость о находке тела гражданина России… Полиция пока не может провести вскрытие, ожидая разрешения от семьи", - сообщает издание.
Спасательная операция на Бали после наводнения - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов
11 сентября, 18:58
По его данным, тело в среду обнаружил персонал виллы, где проживал россиянин.
"Когда его нашли, он был полностью обнажён, лежал лицом вниз на полу", — сообщил начальник полиции района Менгви, комиссар Анак Агунг Геде Рай Дармаяса.
По данным полиции, смерть наступила примерно за два дня до обнаружения тела. Признаков насилия на теле россиянина не выявлено, кроме небольшой раны на правом виске.
Сейчас полиция ожидает разрешения на вскрытие от семьи погибшего, а также проверяет записи камер видеонаблюдения и отслеживает передвижения россиянина с момента его прибытия на Бали.
"Правоохранительные органы намерены сотрудничать с соответствующими службами, чтобы установить обстоятельства, образ жизни и детали о последних днях россиянина перед смертью", - пишет издание.
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон
19 сентября, 16:10
 
В миреБалиРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
