На Бали нашли тело россиянина, сообщили СМИ

Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии. Архивное фото

Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии

ДЖАКАРТА, 18 октября – РИА Новости. Тело россиянина найдено на индонезийском острове Бали, сообщает местный портал Тело россиянина найдено на индонезийском острове Бали, сообщает местный портал Detik

"Бали потрясла новость о находке тела гражданина России … Полиция пока не может провести вскрытие, ожидая разрешения от семьи", - сообщает издание.

По его данным, тело в среду обнаружил персонал виллы, где проживал россиянин.

"Когда его нашли, он был полностью обнажён, лежал лицом вниз на полу", — сообщил начальник полиции района Менгви, комиссар Анак Агунг Геде Рай Дармаяса.

По данным полиции, смерть наступила примерно за два дня до обнаружения тела. Признаков насилия на теле россиянина не выявлено, кроме небольшой раны на правом виске.

Сейчас полиция ожидает разрешения на вскрытие от семьи погибшего, а также проверяет записи камер видеонаблюдения и отслеживает передвижения россиянина с момента его прибытия на Бали