https://ria.ru/20251018/bagazh-2049083350.html
Внуково сообщило о задержке багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана
Внуково сообщило о задержке багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана - РИА Новости, 18.10.2025
Внуково сообщило о задержке багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана
Почти 90 единиц багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T13:18:00+03:00
2025-10-18T13:18:00+03:00
2025-10-18T13:19:00+03:00
туризм
москва
pegasus airlines
турция
россия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030490208_0:87:2392:1433_1920x0_80_0_0_727f459d5e1fb0b4448ed4b44628c003.jpg
https://rsport.ria.ru/20251012/bagazh--2047817628.html
москва
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030490208_265:0:2392:1595_1920x0_80_0_0_ca771811e56eb2ec8a33678608a40e02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, pegasus airlines, турция, россия, новости - туризм
Туризм, Москва, Pegasus Airlines, Турция, Россия, Новости - Туризм
Внуково сообщило о задержке багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана
Внуково предупредило о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса из Даламана
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 90 единиц багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально быстрой доставки багажа, сообщил аэропорт "Внуково".
«
"Уважаемые пассажиры рейса Pegasus Airlines РС1458/18.10.2025 Даламан - Москва! К сожалению, 89 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
Аэропорт уточнил, что при получении сведений о досылке багажа авиагавань незамедлительно ее опубликует.
"Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - заключил аэропорт.
В пятницу авиагавань объявила о задержке 81 единицы багажа пассажиров рейса РС-1458/17.10.2025 из Даламана в Москву Pegasus Airlines
. В субботу аэропорт заявил о доставке багажа во "Внуково" в полном объеме.