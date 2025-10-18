Рейтинг@Mail.ru
Внуково сообщило о задержке багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана
Туризм
 
13:18 18.10.2025
Внуково сообщило о задержке багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана
Внуково сообщило о задержке багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана
москва, pegasus airlines, турция, россия, новости - туризм
Туризм, Москва, Pegasus Airlines, Турция, Россия, Новости - Туризм
Внуково сообщило о задержке багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана

Внуково предупредило о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса из Даламана

© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiСамолет турецкой авиакомпании Pegasus
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 90 единиц багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально быстрой доставки багажа, сообщил аэропорт "Внуково".
«

"Уважаемые пассажиры рейса Pegasus Airlines РС1458/18.10.2025 Даламан - Москва! К сожалению, 89 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.

Аэропорт уточнил, что при получении сведений о досылке багажа авиагавань незамедлительно ее опубликует.
"Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - заключил аэропорт.
В пятницу авиагавань объявила о задержке 81 единицы багажа пассажиров рейса РС-1458/17.10.2025 из Даламана в Москву Pegasus Airlines. В субботу аэропорт заявил о доставке багажа во "Внуково" в полном объеме.
Туризм
 
 
