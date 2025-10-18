Рейтинг@Mail.ru
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России, пишет APA - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/avstriya-2049119860.html
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России, пишет APA
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России, пишет APA - РИА Новости, 18.10.2025
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России, пишет APA
Австрия поддержит 19-й пакет санкций Евросоюза против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, передает агентство APA со... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:50:00+03:00
2025-10-18T17:50:00+03:00
в мире
россия
австрия
люксембург (округ)
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg
https://ria.ru/20251009/smi-2047223103.html
https://ria.ru/20251017/mvf-2048967929.html
россия
австрия
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_e04418940e3b885b44c67a092e74ef41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австрия, люксембург (округ), евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Австрия, Люксембург (округ), Евросоюз, Еврокомиссия
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России, пишет APA

APA: Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против РФ на встрече в Люксембурге

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Австрия поддержит 19-й пакет санкций Евросоюза против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, передает агентство APA со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
Ранее издание EUObserver сообщило, что постпреды стран ЕС не договорились по поводу новых санкций против России из-за нареканий Австрии и Словакии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СМИ: Австрия и Словакия критикуют новые санкции ЕС против России
9 октября, 10:51
"Австрия одобрит 19-й пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник... Кроме того, Вена поддерживает продолжение давления на Россию", - говорится в сообщении агентства.
Помимо Украины, в Люксембурге будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, включая санкции против Израиля. Австрию будет представлять государственный секретарь Зепп Шеллхорн.
В четверг премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если не увидит "разумных предложений" Евросовета по формулировкам и инструкциям для Еврокомиссии. Он добавил, что словацким политическим и деловым кругам пора готовиться к возобновлению отношений с РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МВФ призвал желающих использовать российские активы осознавать последствия
17 октября, 19:23
 
В миреРоссияАвстрияЛюксембург (округ)ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала