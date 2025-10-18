Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший от удара дрона - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/ataka-2049018936.html
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший от удара дрона
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший от удара дрона - РИА Новости, 18.10.2025
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший от удара дрона
Мужчина, пострадавший от удара дрона в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T00:47:00+03:00
2025-10-18T00:47:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший от удара дрона

Белгородский губернатор Гладков сообщил о смерти мужчины после атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчина, пострадавший от удара дрона в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что два мирных жителя ранены из-за удара дрона.
"Случилось то, чего врачи всеми силами старались не допустить… В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня вечером в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. Врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось... Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким", - написал Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала