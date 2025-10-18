https://ria.ru/20251018/ataka-2049018936.html
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший от удара дрона
Мужчина, пострадавший от удара дрона в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2025
