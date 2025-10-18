Рейтинг@Mail.ru
В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/arzamas-2049115208.html
В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице
В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице - РИА Новости, 18.10.2025
В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице
Пятнадцать учеников школы в Арзамасе, заболевшие кишечной инфекцией, находятся в больнице, всего за помощью к врачам обратились 50 человек, сообщил министр... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:23:00+03:00
2025-10-18T17:23:00+03:00
происшествия
арзамас
нижегородская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20251009/shkola-2047234998.html
https://ria.ru/20251003/karelija-2046145632.html
арзамас
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, арзамас, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Арзамас, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице

Пучков: в Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Пятнадцать учеников школы в Арзамасе, заболевшие кишечной инфекцией, находятся в больнице, всего за помощью к врачам обратились 50 человек, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в четверг в школе "Созвездие" были зарегистрированы восемь случаев заболевания учеников острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников были госпитализированы. По решению регионального управления Роспотребнадзора в школе объявлен карантин, обучение ведется дистанционно.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией
9 октября, 11:43
"В четверг несколько ребят одной из школ Арзамаса почувствовали себя плохо… За два дня зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре оставлены 15 человек - дети с состоянием средней тяжести, но все с положительной динамикой и опасности нет. Остальные отпущены на амбулаторное лечение", - написал Пучков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что сейчас проводятся лабораторные исследования проб, результаты будут в ближайшие дни.
"По итогам проверок будут приняты меры к лицам, допустившим нарушения", - подчеркнул министр образования Нижегородской области.
Утром в пятницу региональное управление Роспотребнадзора опубликовало итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в ходе которого выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке. Возбудителем острой кишечной инфекции в школе стал норовирус, который был выявлен у сотрудников пищеблока и заболевших школьников. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц.
Ранее региональное управление СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Работа СК РФ в Нововилговской школе №3, где произошло массовое отравление учеников начальных классов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Почти 30 школьников подхватили острую кишечную инфекцию в Карелии
3 октября, 12:17
 
ПроисшествияАрзамасНижегородская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала