https://ria.ru/20251018/arzamas-2049115208.html
В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице
В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице - РИА Новости, 18.10.2025
В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице
Пятнадцать учеников школы в Арзамасе, заболевшие кишечной инфекцией, находятся в больнице, всего за помощью к врачам обратились 50 человек, сообщил министр... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:23:00+03:00
2025-10-18T17:23:00+03:00
2025-10-18T17:23:00+03:00
происшествия
арзамас
нижегородская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20251009/shkola-2047234998.html
https://ria.ru/20251003/karelija-2046145632.html
арзамас
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, арзамас, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Арзамас, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице
Пучков: в Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Пятнадцать учеников школы в Арзамасе, заболевшие кишечной инфекцией, находятся в больнице, всего за помощью к врачам обратились 50 человек, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Ранее глава Арзамаса
Александр Щелоков сообщал, что в четверг в школе "Созвездие" были зарегистрированы восемь случаев заболевания учеников острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников были госпитализированы. По решению регионального управления Роспотребнадзора
в школе объявлен карантин, обучение ведется дистанционно.
"В четверг несколько ребят одной из школ Арзамаса почувствовали себя плохо… За два дня зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре оставлены 15 человек - дети с состоянием средней тяжести, но все с положительной динамикой и опасности нет. Остальные отпущены на амбулаторное лечение", - написал Пучков на своей странице
в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что сейчас проводятся лабораторные исследования проб, результаты будут в ближайшие дни.
"По итогам проверок будут приняты меры к лицам, допустившим нарушения", - подчеркнул министр образования Нижегородской области
.
Утром в пятницу региональное управление Роспотребнадзора опубликовало итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в ходе которого выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке. Возбудителем острой кишечной инфекции в школе стал норовирус, который был выявлен у сотрудников пищеблока и заболевших школьников. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц.
Ранее региональное управление СК РФ
заявило о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).