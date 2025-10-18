В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией находятся в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Пятнадцать учеников школы в Арзамасе, заболевшие кишечной инфекцией, находятся в больнице, всего за помощью к врачам обратились 50 человек, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в четверг в школе "Созвездие" были зарегистрированы восемь случаев заболевания учеников острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников были госпитализированы. По решению регионального управления Роспотребнадзора в школе объявлен карантин, обучение ведется дистанционно.

"В четверг несколько ребят одной из школ Арзамаса почувствовали себя плохо… За два дня зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре оставлены 15 человек - дети с состоянием средней тяжести, но все с положительной динамикой и опасности нет. Остальные отпущены на амбулаторное лечение", - написал Пучков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что сейчас проводятся лабораторные исследования проб, результаты будут в ближайшие дни.

"По итогам проверок будут приняты меры к лицам, допустившим нарушения", - подчеркнул министр образования Нижегородской области

Утром в пятницу региональное управление Роспотребнадзора опубликовало итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в ходе которого выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке. Возбудителем острой кишечной инфекции в школе стал норовирус, который был выявлен у сотрудников пищеблока и заболевших школьников. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц.