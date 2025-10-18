Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна

ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости. Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, намерено отстранить от власти партию премьера Никола Пашиняна путем выборов, заявил в субботу на митинге в Ереване координатор движения Нарек Карапетян.

"Что нужно, чтобы партия "Гражданский договор" вновь стала оппозиционной? Мы должны быть готовы к выборам, работать в этом направлении. Армянский народ может отстранить от власти эту группу справедливыми выборами", - заявил координатор движения.

По его словам, при правильной работе у правящей партии не будет шансов сохранить власть на выборах 2026 года. Он добавил, что поражение правящей силы должно быть безусловным, чтобы использованный админресурс не повлиял на итоги голосования.

Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви

Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении . Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.