Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна - РИА Новости, 18.10.2025
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна
Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, намерено отстранить от власти партию премьера... РИА Новости, 18.10.2025
в мире, армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, европейский суд
В мире, Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Европейский суд
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна

Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна путем выборов

ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости. Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, намерено отстранить от власти партию премьера Никола Пашиняна путем выборов, заявил в субботу на митинге в Ереване координатор движения Нарек Карапетян.
"Что нужно, чтобы партия "Гражданский договор" вновь стала оппозиционной? Мы должны быть готовы к выборам, работать в этом направлении. Армянский народ может отстранить от власти эту группу справедливыми выборами", - заявил координатор движения.
По его словам, при правильной работе у правящей партии не будет шансов сохранить власть на выборах 2026 года. Он добавил, что поражение правящей силы должно быть безусловным, чтобы использованный админресурс не повлиял на итоги голосования.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
