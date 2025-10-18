Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму
05:26 18.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму
В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму
Ранее судимый сотрудник строительной компании арестован в Москве за призывы к терроризму, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2025
2025
В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму

В Москве арестовали сотрудника строительной компании за призывы к терроризму

Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ранее судимый сотрудник строительной компании арестован в Москве за призывы к терроризму, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, обвиняемый был задержан в августе и в день задержания ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ, санкция которой предусматривает до 7 лет. "По версии органов предварительного следствия он совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", - сказано в материалах дела.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Жительницу Белгорода будут судить за оправдание терроризма
16 октября, 10:54
Обвиняемый родился и живет в Москве, получил высшее образование, холост, работает в строительной компании. Защита просила о мягкой мере пресечения, указывая, что он страдает рядом заболеваний и содержит престарелую мать. Но следствие настаивало, что тогда он сможет скрыться или помешать расследованию.
Обоснованность обвинения подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, а также показаниями самого обвиняемого, отмечается в документах. Там уточняется, что в настоящее время по делу необходимо получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, назначить и провести психолого-психиатрическую экспертизу, предъявить обвинение в окончательной редакции, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного следствия.
В итоге суд оставил обвиняемого в СИЗО. Он включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток
4 июля, 09:25
 
