В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму
В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму
Ранее судимый сотрудник строительной компании арестован в Москве за призывы к терроризму, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму
В Москве арестовали сотрудника строительной компании за призывы к терроризму
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ранее судимый сотрудник строительной компании арестован в Москве за призывы к терроризму, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, обвиняемый был задержан в августе и в день задержания ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ
, санкция которой предусматривает до 7 лет. "По версии органов предварительного следствия он совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", - сказано в материалах дела.
Обвиняемый родился и живет в Москве
, получил высшее образование, холост, работает в строительной компании. Защита просила о мягкой мере пресечения, указывая, что он страдает рядом заболеваний и содержит престарелую мать. Но следствие настаивало, что тогда он сможет скрыться или помешать расследованию.
Обоснованность обвинения подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, а также показаниями самого обвиняемого, отмечается в документах. Там уточняется, что в настоящее время по делу необходимо получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, назначить и провести психолого-психиатрическую экспертизу, предъявить обвинение в окончательной редакции, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного следствия.
В итоге суд оставил обвиняемого в СИЗО. Он включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.