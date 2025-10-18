В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ранее судимый сотрудник строительной компании арестован в Москве за призывы к терроризму, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Обоснованность обвинения подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, а также показаниями самого обвиняемого, отмечается в документах. Там уточняется, что в настоящее время по делу необходимо получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, назначить и провести психолого-психиатрическую экспертизу, предъявить обвинение в окончательной редакции, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного следствия.