В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Аэропорт Сочи сообщил в Telegram-канале о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. РИА Новости, 18.10.2025
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Аэропорт Сочи сообщил в Telegram-канале
о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи", - говорится в сообщении воздушной гавани.