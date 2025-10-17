Рейтинг@Mail.ru
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 17.10.2025 (обновлено: 16:59 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/zuev-2048936455.html
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве - РИА Новости, 17.10.2025
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве, отметил, что тот был... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:57:00+03:00
2025-10-17T16:59:00+03:00
запорожская область
иван зуев
дмитрий киселев
россия
юрий войткевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048735944_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_1ca0ab3ce9176e0ad08ab13831ddd399.jpg
https://ria.ru/20251017/moskalkova-2048850181.html
https://ria.ru/20251017/zuev-2048840905.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048735944_0:51:960:771_1920x0_80_0_0_164acd88c345647ae0ffde5723d0112d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, иван зуев, дмитрий киселев, россия, юрий войткевич
Запорожская область, Иван Зуев, Дмитрий Киселев, Россия, Юрий Войткевич
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве

Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре РИА Новости Зуеве

© РИА НовостиВоенкор РИА Новости Иван Зуев
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Военкор РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве, отметил, что тот был абсолютно бесстрашным и одаренным человеком.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Москалькова рассказала о реакции международных органов на гибель Зуева
Вчера, 13:12
"Он (Зуев - ред.) был абсолютно безотказен, бесстрашен, прекрасно писал, литературно одаренный человек, мужественный, всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и вдохновенно", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 1".
В эфире телеканала ведущий Сергей Самоха также отметил, что Зуев всегда возвращался туда, где опасно, чтобы рассказать о преступлениях киевского режима.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Фото военкора Ивана Зуева на фасаде здания медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева
Вчера, 12:49
 
Запорожская областьИван ЗуевДмитрий КиселевРоссияЮрий Войткевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала