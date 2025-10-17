МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве, отметил, что тот был абсолютно бесстрашным и одаренным человеком.

"Он (Зуев - ред.) был абсолютно безотказен, бесстрашен, прекрасно писал, литературно одаренный человек, мужественный, всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и вдохновенно", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 1".

В эфире телеканала ведущий Сергей Самоха также отметил, что Зуев всегда возвращался туда, где опасно, чтобы рассказать о преступлениях киевского режима.

Владимира Путина. Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.