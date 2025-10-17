Рейтинг@Mail.ru
Верховный муфтий выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 17.10.2025 (обновлено: 15:32 17.10.2025)
Верховный муфтий выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева
Верховный муфтий выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Верховный муфтий выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева
Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Верховный муфтий Талгат Таджуддин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
талгат таджуддин
дмитрий киселев
андрей стенин
вооруженные силы украины
запорожская область
происшествия
запорожская область
Верховный муфтий выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева

Верховный муфтий Таджуддин выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА 17 окт – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Верховный муфтий Талгат Таджуддин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева и пожелал выздоровления раненому военкору Юрию Войткевичу.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Умел побороть страх". Каким был военкор Зуев
Вчера, 14:45
"Это злое и преднамеренное убийство ВСУ корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Мы так считаем. Он убит на посту, на рабочем месте. Семье, близким и коллегам ЦДУМ приносит глубокие соболезнования. Личные соболезнования генеральному директору Агентства Дмитрию Киселеву. Терять подчиненных, коллег – это как терять своих детей. ЦДУМ тоже потерял своих имамов на СВО. Больно, но нужно терпеть. Молитвенно мы с вами. Раненому военкору Войткевичу - скорейшего выздоровления. Юра, держись, жму твою руку! Терпения нам и духовных сил", - рассказал в пятницу РИА Новости Верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Глава ЦДУМ отметил, что всегда относится к журналистам с большим уважением и пониманием.
"Их честная работа сопряжена с риском для жизни. Но ребята не боятся даже смерти, если нужно рассказывать правду и донести ее до всех, если нужно стоять на страже своей страны", - сказал Верховный муфтий Талгат Таджуддин.
В РИА Новости Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента. Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Песков высказался о гибели военкора РИА Новости Зуева
Вчера, 13:10
 
Специальная военная операция на Украине, Талгат Таджуддин, Дмитрий Киселев, Андрей Стенин, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Происшествия
 
 
