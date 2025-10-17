https://ria.ru/20251017/zuev-2048893021.html
Верховный муфтий выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева
Верховный муфтий выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева
МОСКВА 17 окт – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Верховный муфтий Талгат Таджуддин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева и пожелал выздоровления раненому военкору Юрию Войткевичу.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Это злое и преднамеренное убийство ВСУ корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Мы так считаем. Он убит на посту, на рабочем месте. Семье, близким и коллегам ЦДУМ приносит глубокие соболезнования. Личные соболезнования генеральному директору Агентства Дмитрию Киселеву. Терять подчиненных, коллег – это как терять своих детей. ЦДУМ тоже потерял своих имамов на СВО. Больно, но нужно терпеть. Молитвенно мы с вами. Раненому военкору Войткевичу - скорейшего выздоровления. Юра, держись, жму твою руку! Терпения нам и духовных сил", - рассказал в пятницу РИА Новости Верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Глава ЦДУМ отметил, что всегда относится к журналистам с большим уважением и пониманием.
"Их честная работа сопряжена с риском для жизни. Но ребята не боятся даже смерти, если нужно рассказывать правду и донести ее до всех, если нужно стоять на страже своей страны", - сказал Верховный муфтий Талгат Таджуддин.
В РИА Новости Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента. Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.