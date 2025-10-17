Ассоциация гражданских журналистов Индонезии осудила убийство Зуева

ДЖАКАРТА, 17 окт – РИА Новости. Ассоциация гражданских журналистов Индонезии (ICJA) выступила с заявлением, выразив глубокое возмущение и скорбь в связи с убийством военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева военными ВСУ, назвав это грубым нарушением международного гуманитарного права, заявил РИА Новости председатель ассоциации Уилсон Лаленьке.

"Мы решительно осуждаем жестокое убийство Ивана Зуева - журналиста, который выполнял свой профессиональный долг, информируя общественность. Преднамеренные атаки на представителей СМИ в зонах конфликтов являются грубым нарушением международного гуманитарного права и свободы прессы. Журналисты должны быть защищены, а не подвергаться преследованию", - отметил Лаленьке.

ICJA также выразила соболезнования семье Зуева, его коллегам и всему журналистскому сообществу, отметив, что его смерть пополнила растущий список погибших работников СМИ в ходе продолжающегося конфликта.

"Мы выражаем солидарность со всеми журналистами, рискующими жизнью ради истины. Гибель Ивана Зуева не должна быть напрасной. Пусть она укрепит нашу решимость защищать свободу прессы во всём мире", - добавили в ассоциации.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тогда же был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич . Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника. В РИА Новости Зуевработал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.