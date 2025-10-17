Рейтинг@Mail.ru
Журналисты Индонезии призвали ООН расследовать гибель военкора Зуева
15:14 17.10.2025
Журналисты Индонезии призвали ООН расследовать гибель военкора Зуева
Журналисты Индонезии призвали ООН расследовать гибель военкора Зуева
в мире, запорожская область, россия, иван зуев, юрий войткевич, владимир путин, оон, репортеры без границ, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Владимир Путин, ООН, Репортеры без границ, Вооруженные силы Украины
Журналисты Индонезии призвали ООН расследовать гибель военкора Зуева

ДЖАКАРТА, 17 окт – РИА Новости. Ассоциация гражданских журналистов Индонезии (ICJA) призвала международные организации, включая ООН и "Репортёров без границ", расследовать убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева военными ВСУ, заявил РИА Новости председатель ассоциации Уилсон Лаленьке.
"ICJA призвала международные организации, включая ООН и "Репортёров без границ", расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности", - отметил Лаленьке в заявлении.
По его словам, это убийство служит "суровым напоминанием об опасностях, с которыми сталкиваются журналисты в зонах боевых действий". "Мы призываем все стороны конфликта уважать нейтралитет прессы и соблюдать принципы прав человека и свободы выражения мнений", - добавил Лаленьке.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника, выполняя журналистское задание в Запорожской области, тогда же там был тяжело ранен военкор РИА Новости Юрий Войткевич. В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлёв.
