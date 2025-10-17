Свердловский союз журналистов выразил соболезнования после гибели Зуева

https://ria.ru/20251017/zuev-2048880372.html
Свердловский творческий союз журналистов выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. РИА Новости, 17.10.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Свердловский творческий союз журналистов выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.
"Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, секретари, члены правления СТСЖ, свердловские журналисты скорбят и выражают соболезнование родным, близким Ивана Зуева. Это тяжелая профессиональная и человеческая потеря для всех нас. Будем помнить всегда!" - говорится в Telegram-канале союза.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.