Свердловский союз журналистов выразил соболезнования после гибели Зуева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Свердловский творческий союз журналистов выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.

"Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, секретари, члены правления СТСЖ, свердловские журналисты скорбят и выражают соболезнование родным, близким Ивана Зуева. Это тяжелая профессиональная и человеческая потеря для всех нас. Будем помнить всегда!" - говорится в Telegram-канале союза.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.