13:13 17.10.2025
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева
МИНСК, 17 окт – РИА Новости. МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, заявил, что нападения на выполняющих профессиональный долг журналистов требуют реакции международных профильных структур.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Гибель журналиста, выполнявшего свой профессиональный долг в зоне конфликта, является тревожным напоминанием о высоких рисках, с которыми сталкиваются представители СМИ в зонах конфликтов", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД.
В ведомстве подчеркивают, что международное гуманитарное право прямо устанавливает, что журналисты, освещающие события в условиях вооруженных столкновений, считаются гражданскими лицами и не являются законной военной целью. "Нападение на них является военным преступлением. Случаи нападений на представителей СМИ, обозначенных в соответствии с международными стандартами, требуют самой решительной реакции и действенных мер со стороны международных профильных структур", - говорится в заявлении.
МИД Белоруссии также пожелал скорейшего выздоровления военкору Юрию Войткевичу, получившему ранения в результате той же атаки.
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияЗапорожская областьИван ЗуевЮрий ВойткевичПроисшествия
 
 
