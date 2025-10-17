МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева

"Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Гибель журналиста, выполнявшего свой профессиональный долг в зоне конфликта, является тревожным напоминанием о высоких рисках, с которыми сталкиваются представители СМИ в зонах конфликтов", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД.

В ведомстве подчеркивают, что международное гуманитарное право прямо устанавливает, что журналисты, освещающие события в условиях вооруженных столкновений, считаются гражданскими лицами и не являются законной военной целью. "Нападение на них является военным преступлением. Случаи нападений на представителей СМИ, обозначенных в соответствии с международными стандартами, требуют самой решительной реакции и действенных мер со стороны международных профильных структур", - говорится в заявлении.