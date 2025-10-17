https://ria.ru/20251017/zuev-2048849766.html
В Кремле выразили соболезнования родным и близким Зуева
В Кремле выразили соболезнования родным и близким Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
В Кремле выразили соболезнования родным и близким Зуева
Кремль глубоко соболезнует родным и близким военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в связи с его гибелью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:12:00+03:00
2025-10-17T13:12:00+03:00
2025-10-17T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
иван зуев
юрий войткевич
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048846415_0:0:1911:1074_1920x0_80_0_0_c8478c3579eef147f0b7813593e75af7.jpg
https://ria.ru/20251017/moskalkova-2048844625.html
https://ria.ru/20251017/zuev-2048793663.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048846415_0:0:1435:1076_1920x0_80_0_0_edd2e7ada33bae3101072ea7f67a628a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, иван зуев, юрий войткевич, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Происшествия
В Кремле выразили соболезнования родным и близким Зуева
Кремль соболезнует родным и близким военкора РИА Новости Зуева