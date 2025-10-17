В Кремле выразили соболезнования родным и близким Зуева

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кремль глубоко соболезнует родным и близким военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в связи с его гибелью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы глубоко соболезнуем родным и близким Зуева. Это трагическая кончина. Мы знаем, что киевский режим сознательно зачастую охотится за журналистами. Это преступление. Конечно же, виновные должны понести ответственность - это первое", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.