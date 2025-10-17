Рейтинг@Mail.ru
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 17.10.2025 (обновлено: 14:02 17.10.2025)
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева
Москва требует от международных организаций отреагировать на убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 17.10.2025
Фото военкора Ивана Зуева на медиафасаде здания медиагруппы "Россия сегодня"
Фото погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева появилось на медиафасаде здания медиагруппы "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре в центре Москвы, где он работал. Также у входа в здание медиагруппы появилась фотография Зуева, к ней несут цветы.
Памяти военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева
Ваня не работал в кадре, видео с ним не так уж и много, он был скромный, добрый и жизнелюбивый. При этом всегда спокойный, смелый и четкий профессионал. Ване было 39 лет.
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым
РИА Новости публикует кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым. Авдеевка, май 2024 года.
Дмитрий Киселев: "Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте"
"Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24". Коллектив медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего военкора Ивана Зуева. Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил Киселев.
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева

МИД потребовал от ЮНЕСКО и ОБСЕ осудить убийство военкора РИА Новости Зуева

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва требует от международных организаций отреагировать на убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Требуем от профильных многосторонних институтов, в первую очередь от действующего гендиректора ЮНЕСКО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других транснациональных правозащитных структур добросовестно исполнить свои обязанности, незамедлительно осудив очередное злодеяние киевского режима и приняв исчерпывающие меры по недопущению подобного в будущем", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
Захарова добавила, что Россия будет добиваться от международных инстанций правовой оценки этого убийства и других преступлений Украины против мирных граждан.
"Виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", — заключила она.

Гибель Ивана Зуева

Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Следственный комитет возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность Владимира Путина.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
Вчера, 22:33
 
