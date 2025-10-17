МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева

"Виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", — заключила она.

Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность Владимира Путина.