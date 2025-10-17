МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва требует от международных организаций отреагировать на убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Требуем от профильных многосторонних институтов, в первую очередь от действующего гендиректора ЮНЕСКО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других транснациональных правозащитных структур добросовестно исполнить свои обязанности, незамедлительно осудив очередное злодеяние киевского режима и приняв исчерпывающие меры по недопущению подобного в будущем", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
Захарова добавила, что Россия будет добиваться от международных инстанций правовой оценки этого убийства и других преступлений Украины против мирных граждан.
"Виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", — заключила она.
Гибель Ивана Зуева
Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Следственный комитет возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность Владимира Путина.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
Вчера, 22:33