Союз журналистов России выразил соболезнования семье военкора Зуева
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев от имени СЖР выразил соболезнования семье и коллегам погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:14:00+03:00
