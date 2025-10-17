Рейтинг@Mail.ru
09:14 17.10.2025 (обновлено: 09:20 17.10.2025)
Союз журналистов России выразил соболезнования семье военкора Зуева
Союз журналистов России выразил соболезнования семье военкора Зуева
Союз журналистов России выразил соболезнования семье военкора Зуева

Военкор Иван Зуев
Военкор Иван Зуев
© РИА Новости
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев от имени СЖР выразил соболезнования семье и коллегам погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"От имени Союза журналистов могу выразить самые глубокие соболезнования нашим коллегам РИА Новости, семьям погибших товарищей", - сказала Соловьев в беседе с РИА Новости.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
Вчера, 22:33
 
Союз журналистов России, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Андрей Стенин, Общество
 
 
