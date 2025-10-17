В ООН высказались о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева

ООН, 17 окт — РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал в беседе с РИА Новости гибель военкора агентства Ивана Зуева примером высокой цены работы журналистов.
"Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу", — сказал он.
Гибель Ивана Зуева
Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность президента Владимира Путина.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
Вчера, 22:33
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.