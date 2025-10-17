Рейтинг@Mail.ru
В ООН высказались о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:23 17.10.2025 (обновлено: 08:34 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/zuev-2048757149.html
В ООН высказались о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева
В ООН высказались о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
В ООН высказались о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал в беседе с РИА Новости гибель военкора агентства Ивана Зуева примером высокой цены работы журналистов. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T03:23:00+03:00
2025-10-17T08:34:00+03:00
в мире
запорожская область
иван зуев
юрий войткевич
стефан дюжаррик
оон
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048735944_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_1ca0ab3ce9176e0ad08ab13831ddd399.jpg
https://ria.ru/20251016/zuev-2048735381.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым
РИА Новости публикует кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым. Авдеевка, май 2024 года.
2025-10-17T03:23
true
PT0M10S
Дмитрий Киселев: "Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте"
"Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24". Коллектив медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего военкора Ивана Зуева. Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил Киселев.
2025-10-17T03:23
true
PT2M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048735944_0:51:960:771_1920x0_80_0_0_164acd88c345647ae0ffde5723d0112d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, иван зуев, юрий войткевич, стефан дюжаррик, оон
В мире, Запорожская область, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Стефан Дюжаррик, ООН, Специальная военная операция на Украине

В ООН высказались о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева

© РИА НовостиВоенкор РИА Новости Иван Зуев
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Военкор РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 17 окт — РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал в беседе с РИА Новости гибель военкора агентства Ивана Зуева примером высокой цены работы журналистов.
"Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу", — сказал он.

Гибель Ивана Зуева

Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность президента Владимира Путина.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
Вчера, 22:33
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьИван ЗуевЮрий ВойткевичСтефан ДюжаррикООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала