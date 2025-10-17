Удары ВСУ по военкорам говорят о бессилии противника, заявил священник

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Удары ВСУ по военкорам говорят не только о нарушениях противником правил ведения войны, но и о его бессилии, поделился мнением с РИА Новости военный священник, кавалер Ордена мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).

Отец Гурий призвал помолиться за погибшего и раненого военкоров агентства, а также за их близких.

По словам священника, атаки ВСУ на военкоров - это удары по здравому смыслу. Иеромонах назвал военных журналистов героями и отметил, что их работа связана с подвигом и риском для жизни.

"Тот факт, что удары (ВСУ - ред.) по работающим на фронте военкорам, священникам и медикам, к сожалению, совершаются регулярно, говорит не только о нарушениях правил ведения войны противником, но и о его бессилии", - заключил собеседник агентства.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.