Удары ВСУ по военкорам говорят о бессилии противника, заявил священник
Религия
Религия
 
15:34 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/zuev--2048895153.html
Удары ВСУ по военкорам говорят о бессилии противника, заявил священник
Удары ВСУ по военкорам говорят о бессилии противника, заявил священник - РИА Новости, 17.10.2025
Удары ВСУ по военкорам говорят о бессилии противника, заявил священник
Удары ВСУ по военкорам говорят не только о нарушениях противником правил ведения войны, но и о его бессилии, поделился мнением с РИА Новости военный священник,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:34:00+03:00
2025-10-17T15:34:00+03:00
религия
иван зуев
юрий войткевич
андрей стенин
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
https://ria.ru/20251017/voenkor-2048877273.html
https://ria.ru/20251017/peskov-2048849214.html
россия
запорожская область
иван зуев, юрий войткевич, андрей стенин, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия
Религия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Андрей Стенин, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Происшествия
Удары ВСУ по военкорам говорят о бессилии противника, заявил священник

Военный священник Гурий: удары ВСУ по военкорам говорят о бессилии противника

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Удары ВСУ по военкорам говорят не только о нарушениях противником правил ведения войны, но и о его бессилии, поделился мнением с РИА Новости военный священник, кавалер Ордена мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Умел побороть страх". Каким был военкор Зуев
Вчера, 14:45
Отец Гурий призвал помолиться за погибшего и раненого военкоров агентства, а также за их близких.
По словам священника, атаки ВСУ на военкоров - это удары по здравому смыслу. Иеромонах назвал военных журналистов героями и отметил, что их работа связана с подвигом и риском для жизни.
"Тот факт, что удары (ВСУ - ред.) по работающим на фронте военкорам, священникам и медикам, к сожалению, совершаются регулярно, говорит не только о нарушениях правил ведения войны противником, но и о его бессилии", - заключил собеседник агентства.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Песков высказался о гибели военкора РИА Новости Зуева
Вчера, 13:10
 
РелигияИван ЗуевЮрий ВойткевичАндрей СтенинРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
