Рейтинг@Mail.ru
Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/zrenie-2048767654.html
Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение
Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение - РИА Новости, 17.10.2025
Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение
Проверять зрение следует не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб, так как это позволяет вовремя заметить первые признаки нарушений и подобрать... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T06:49:00+03:00
2025-10-17T06:49:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029861895_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_db8adcd06de13bf912b14156431f38e6.jpg
https://ria.ru/20251017/vrach-2048756519.html
https://ria.ru/20251016/vrach-2048512907.html
https://ria.ru/20251015/vrach-2048292959.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029861895_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_f10b1c148e267a008537b75f65250391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение

Офтальмолог Корнилова: проверять зрение следует не реже одного раза в год

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВрач проводит осмотр пациента
Врач проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Врач проводит осмотр пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проверять зрение следует не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб, так как это позволяет вовремя заметить первые признаки нарушений и подобрать правильную коррекцию или назначить лечение, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог, руководитель направления профессионального развития "Джонсон & Джонсон", кандитат медицинских наук Елена Корнилова.
"Многие россияне обращаются к специалисту только при ухудшении зрения, что часто приводит к несвоевременной диагностике глазных заболеваний и их осложнениям. Нужно взять за правило: хотя бы один раз в год проверять зрение. Не секрет, что оно может меняться не только с возрастом, но и в связи с развитием разных заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонии. Иногда именно офтальмолог может первым заметить их начальные симптомы", - сказала Корнилова.
Правильное питание - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Врач назвала признаки дефицита меди в организме
03:08
По ее словам, подход к частоте обследования глаз различается в зависимости от возраста, наличия хронических заболеваний, профессии и других факторов.
Корнилова объяснила, что детям и подросткам необходимы регулярные осмотры, так как они активно растут и зрение может быстро меняться. При близорукости или других нарушениях рефракции осмотры необходимо проходить в соответствии с графиком, установленным врачом. Она отметила, что Россия находится на третьем месте в мире по распространенности близорукости среди детей и подростков - от нее страдают порядка 46% молодых людей.
Также у большинства людей в возрасте 40-45 лет может развиться пресбиопия - возрастное изменение зрения вблизи, требующее коррекции. Офтальмолог обратила внимание, что регулярные проверки зрения позволяют своевременно подобрать очки или контактные линзы, что позволит обеспечить нормальную работу глаз и снизить риск нежелательных последствий.
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Врач рассказала о вреде пальмового масла
Вчера, 02:36
По словам эксперта, для людей, проводящих много времени за компьютером, в частности IT-специалистов или учителей, ежегодный осмотр обязателен. "Зрение, безусловно, влияет на эффективность работы. По данным исследований, 82% информации мы получаем именно с помощью зрения. Плохое зрение негативно влияет на скорость восприятия, снижает производительность труда", - подчеркнула Корнилова.
Также эксперт назвала некоторые симптомы, при которых в срочном порядке надо обращаться к врачу. Среди них покраснения глаз, выделения, боль в глазу или заметное ухудшение зрения. При ежедневной усталости, тяжести и боли вокруг глаз следует обратиться к врачу.
Чтобы поддерживать здоровье глаз, Корнилова порекомендовала чередовать зрительную нагрузку и отдых - после каждых 20 минут зрительной работы отвлекаться и смотреть вдаль 20 секунд. Также нужно поддерживать гигиену рабочего пространства, что особенно актуально для профилактики компьютерного зрительного синдрома (КЗС), вызванного длительной работой с цифровыми устройствами.
Также сохранить зрение способны сбалансированное питание и здоровый образ жизни, защита глаз от солнечного света с помощью качественных солнцезащитных очков и контактных линз с ультрафиолетовым фильтром и регулярные профилактические визиты к офтальмологу.
Простуда - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Врач назвала симптомы нехватки белка в организме
15 октября, 03:09
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала