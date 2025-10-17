Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проверять зрение следует не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб, так как это позволяет вовремя заметить первые признаки нарушений и подобрать правильную коррекцию или назначить лечение, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог, руководитель направления профессионального развития "Джонсон & Джонсон", кандитат медицинских наук Елена Корнилова.

"Многие россияне обращаются к специалисту только при ухудшении зрения, что часто приводит к несвоевременной диагностике глазных заболеваний и их осложнениям. Нужно взять за правило: хотя бы один раз в год проверять зрение. Не секрет, что оно может меняться не только с возрастом, но и в связи с развитием разных заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонии. Иногда именно офтальмолог может первым заметить их начальные симптомы", - сказала Корнилова.

По ее словам, подход к частоте обследования глаз различается в зависимости от возраста, наличия хронических заболеваний, профессии и других факторов.

Корнилова объяснила, что детям и подросткам необходимы регулярные осмотры, так как они активно растут и зрение может быстро меняться. При близорукости или других нарушениях рефракции осмотры необходимо проходить в соответствии с графиком, установленным врачом. Она отметила, что Россия находится на третьем месте в мире по распространенности близорукости среди детей и подростков - от нее страдают порядка 46% молодых людей.

Также у большинства людей в возрасте 40-45 лет может развиться пресбиопия - возрастное изменение зрения вблизи, требующее коррекции. Офтальмолог обратила внимание, что регулярные проверки зрения позволяют своевременно подобрать очки или контактные линзы, что позволит обеспечить нормальную работу глаз и снизить риск нежелательных последствий.

По словам эксперта, для людей, проводящих много времени за компьютером, в частности IT-специалистов или учителей, ежегодный осмотр обязателен. "Зрение, безусловно, влияет на эффективность работы. По данным исследований, 82% информации мы получаем именно с помощью зрения. Плохое зрение негативно влияет на скорость восприятия, снижает производительность труда", - подчеркнула Корнилова.

Также эксперт назвала некоторые симптомы, при которых в срочном порядке надо обращаться к врачу. Среди них покраснения глаз, выделения, боль в глазу или заметное ухудшение зрения. При ежедневной усталости, тяжести и боли вокруг глаз следует обратиться к врачу.

Чтобы поддерживать здоровье глаз, Корнилова порекомендовала чередовать зрительную нагрузку и отдых - после каждых 20 минут зрительной работы отвлекаться и смотреть вдаль 20 секунд. Также нужно поддерживать гигиену рабочего пространства, что особенно актуально для профилактики компьютерного зрительного синдрома (КЗС), вызванного длительной работой с цифровыми устройствами.