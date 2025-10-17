Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
19:06 17.10.2025 (обновлено: 19:44 17.10.2025)
Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту за вопрос о Будапеште - РИА Новости, 17.10.2025
Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на вопрос о том, как Будапешт стал местом предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
будапешт
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
будапешт
россия
сша
в мире, будапешт, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Будапешт, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту за вопрос о Будапеште

Пресс-секретарь Белого дома Левитт нахамила журналисту за вопрос о Будапеште

© AP Photo / Evan Vucci Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
 Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на вопрос о том, как Будапешт стал местом предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, нахамила журналисту, который ранее обзывал американского лидера.
"Твоя мама", - цитирует издание Huffpost ответ Белого дома на вопрос журналиста о том, кто предложил Будапешт как место встречи.
Заметку на сайте портала написал тот же журналист, который в 2021 году издал книгу об администрации Трампа и "избавлении от него" на выборах с оскорблением прямо в названии. В своем сообщении он указывает, что в Венгрии в 1994 году был подписан Будапештский меморандум.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Белый дом отказался отвечать на вопрос о трехсторонней встрече по Украине
16 октября, 20:57
 
В миреБудапештРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
