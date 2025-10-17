https://ria.ru/20251017/zhurnalist-2048963007.html
Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на вопрос о том, как Будапешт стал местом предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 17.10.2025
В мире, Будапешт, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
