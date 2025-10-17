Журавлев не понимает обвинения в подрыве "Северного потока", заявил адвокат

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич также высказался против выдачи Германии подозреваемого в участии в теракте. Он обосновал свое мнение тем, что "в интересах Польши было повреждение или уничтожение элемента военной машины Российской Федерации, и это произошло". По словам Ценцкевича, он якобы "не встречал в Польше человека, который бы не обрадовался тому, что "Северный поток" был поврежден, то есть взорван". Глава BBN заявил, что не знает, какая спецслужба или какие спецслужбы в результате договоренности совершили этот акт. При этом он уверен, что за терактом стоят спецслужбы, и, возможно, не одного государства.