Журавлев не понимает обвинения в подрыве "Северного потока", заявил адвокат - РИА Новости, 17.10.2025
14:31 17.10.2025 (обновлено: 16:37 17.10.2025)
Журавлев не понимает обвинения в подрыве "Северного потока", заявил адвокат
в мире, польша, германия, россия, дональд туск, сеймур херш, тино крупалла, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Польша, Германия, Россия, Дональд Туск, Сеймур Херш, Тино Крупалла, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Журавлев не понимает обвинения в подрыве "Северного потока", заявил адвокат

Папроцкий: Журавлев не понимает, почему его обвиняют в подрыве Северного потока

© Getty Images / Omar MarquesВладимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в Варшавском суде
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на Северном потоке, в Варшавском суде - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Getty Images / Omar Marques
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в Варшавском суде
ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданин Украины Владимир Журавлев не понимает, почему его обвиняют, заявил журналистам его адвокат Тимотеуш Папроцкий.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. В пятницу суд начнет рассмотрение дела об экстрадиции.
"Мой клиент не признает свою вину и не понимает, почему немецкая сторона предъявляет ему эти обвинения", - сказал Папроцкий.
"Мы надеемся, что суд прислушается к нашим аргументам, надеемся, что в этом вопросе будет принято справедливое решение в соответствии с европейским правом", - добавил он.
Он считает, что данное дело находится "на стыке права и других определенных областей нашей жизни".
Запрос Германии о выдаче Журавлева вызвал волну негативных эмоций среди польских политиков.
Так, премьер Польши Дональд Туск от имени всего кабмина заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого. Он добавил, что проблема с газопроводом "Северный поток" "не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен". Позже сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил, что слова Туска являются посягательством на энергетический суверенитет Германии, а нежелание польских властей выдавать подозреваемого в теракте вызывает вопросы о возможной причастности Польши к произошедшему.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выдача Журавлева "не находится в польских интересах". При этом министр признал, что решение относительно судьбы задержанного украинца находится в компетенции польского суда.
В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич также высказался против выдачи Германии подозреваемого в участии в теракте. Он обосновал свое мнение тем, что "в интересах Польши было повреждение или уничтожение элемента военной машины Российской Федерации, и это произошло". По словам Ценцкевича, он якобы "не встречал в Польше человека, который бы не обрадовался тому, что "Северный поток" был поврежден, то есть взорван". Глава BBN заявил, что не знает, какая спецслужба или какие спецслужбы в результате договоренности совершили этот акт. При этом он уверен, что за терактом стоят спецслужбы, и, возможно, не одного государства.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
