В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударе дрона
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударе дрона - РИА Новости, 17.10.2025
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударе дрона
Два мирных жителя ранены из-за удара дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T23:45:00+03:00
2025-10-17T23:45:00+03:00
2025-10-17T23:49:00+03:00
