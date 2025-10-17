https://ria.ru/20251017/zhitel-2048778225.html
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский краевой суд, Камчатка
Житель Камчатки получил компенсацию за автомобиль, поврежденный собаками
На Камчатке пенсионер получил компенсацию за поврежденный собаками автомобиль
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Пенсионер из Петропавловска-Камчатского через суд добился компенсации за поврежденный бродячими собаками автомобиль с муниципальной службы благоустройства городского округа, сообщает объединенная служба судов региона.
"Пенсионер из Петропавловска через суд добился компенсации за повреждённый бродячими собаками автомобиль", – проинформировали в ведомстве.
Как установил суд, осенью прошлого года в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского
безнадзорные собаки повредили припаркованный на придомовой территории автомобиль "Хонда СРВ", принадлежащий 73-летнему жителю краевой столицы.
"Одна из собак зубами вцепилась в передний бампер автомобиля и оторвала его. Другие члены стаи оставили на передней части "Хонды" следы от клыков и когтей", – отмечается в сообщении.
Согласно отчету об оценке ущерба, стоимость восстановительного ремонта составила 529 тысяч рублей. Петропавловск-Камчатский городской суд полностью удовлетворил исковые требования гражданина.
Служба благоустройства своей вины в случившемся не признала и решила оспорить решение суда первой инстанции. Однако Камчатский краевой суд
оставил решение коллег в силе.
В суде пояснили, что полномочия по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе и по созданию условий, препятствующих их бесконтрольному передвижению возложены, на МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа".