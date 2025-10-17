Житель Камчатки получил компенсацию за автомобиль, поврежденный собаками

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Пенсионер из Петропавловска-Камчатского через суд добился компенсации за поврежденный бродячими собаками автомобиль с муниципальной службы благоустройства городского округа, сообщает объединенная служба судов региона.

Как установил суд, осенью прошлого года в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского безнадзорные собаки повредили припаркованный на придомовой территории автомобиль "Хонда СРВ", принадлежащий 73-летнему жителю краевой столицы.

"Одна из собак зубами вцепилась в передний бампер автомобиля и оторвала его. Другие члены стаи оставили на передней части "Хонды" следы от клыков и когтей", – отмечается в сообщении.

Согласно отчету об оценке ущерба, стоимость восстановительного ремонта составила 529 тысяч рублей. Петропавловск-Камчатский городской суд полностью удовлетворил исковые требования гражданина.

Служба благоустройства своей вины в случившемся не признала и решила оспорить решение суда первой инстанции. Однако Камчатский краевой суд оставил решение коллег в силе.