Житель Камчатки получил компенсацию за автомобиль, поврежденный собаками - РИА Новости, 17.10.2025
09:12 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/zhitel-2048778225.html
Житель Камчатки получил компенсацию за автомобиль, поврежденный собаками
Житель Камчатки получил компенсацию за автомобиль, поврежденный собаками
Пенсионер из Петропавловска-Камчатского через суд добился компенсации за поврежденный бродячими собаками автомобиль с муниципальной службы благоустройства... РИА Новости, 17.10.2025
Житель Камчатки получил компенсацию за автомобиль, поврежденный собаками

На Камчатке пенсионер получил компенсацию за поврежденный собаками автомобиль

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Пенсионер из Петропавловска-Камчатского через суд добился компенсации за поврежденный бродячими собаками автомобиль с муниципальной службы благоустройства городского округа, сообщает объединенная служба судов региона.
"Пенсионер из Петропавловска через суд добился компенсации за повреждённый бродячими собаками автомобиль", – проинформировали в ведомстве.
Как установил суд, осенью прошлого года в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского безнадзорные собаки повредили припаркованный на придомовой территории автомобиль "Хонда СРВ", принадлежащий 73-летнему жителю краевой столицы.
"Одна из собак зубами вцепилась в передний бампер автомобиля и оторвала его. Другие члены стаи оставили на передней части "Хонды" следы от клыков и когтей", – отмечается в сообщении.
Согласно отчету об оценке ущерба, стоимость восстановительного ремонта составила 529 тысяч рублей. Петропавловск-Камчатский городской суд полностью удовлетворил исковые требования гражданина.
Служба благоустройства своей вины в случившемся не признала и решила оспорить решение суда первой инстанции. Однако Камчатский краевой суд оставил решение коллег в силе.
В суде пояснили, что полномочия по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе и по созданию условий, препятствующих их бесконтрольному передвижению возложены, на МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа".
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский краевой судКамчатка
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
