https://ria.ru/20251017/zemletryasenie-2048755556.html
У Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
У Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 17.10.2025
У Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T02:51:00+03:00
2025-10-17T02:51:00+03:00
2025-10-17T02:51:00+03:00
в мире
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
https://ria.ru/20251017/zemletryasenie-2048752279.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
У Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался непосредственно в поселении Унион. Очаг залегал на глубине 69 километров.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщается.