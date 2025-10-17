https://ria.ru/20251017/zemletryasenie-2048752279.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 17.10.2025
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано утром в пятницу вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"...
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2