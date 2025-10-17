https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2049011656.html
Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом
Владимир Зеленский покинул Белый дом, где встречался с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил пресс-пул президента США. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T23:13:00+03:00
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Зеленский покинул Белый дом, его встреча с Трампом продлилась более двух часов