Рейтинг@Mail.ru
Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием почти на полчаса - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 17.10.2025 (обновлено: 20:38 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048987345.html
Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием почти на полчаса
Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием почти на полчаса - РИА Новости, 17.10.2025
Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием почти на полчаса
Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует из трансляции. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T20:34:00+03:00
2025-10-17T20:38:00+03:00
в мире
владимир зеленский
сша
дональд трамп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:99:2517:1515_1920x0_80_0_0_a16f40c26c7754ed5879ad2606c7de8a.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048988856.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_bd2d4fb75656d336e475e27bffe10114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, сша, дональд трамп, украина
В мире, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Украина
Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием почти на полчаса

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом с опозданием почти на полчаса

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует из трансляции.
Для встречи Зеленский вновь выбрал черный костюм и рубашку.
О том, что Зеленский собирается просить о новом оружии якобы ради наступательных операций ранее говорил Трамп. Американские СМИ писали, что президент США склоняется к отрицательному ответу на просьбу о Tomahawk.
Трамп перед встречей с Зеленским заявил, что верит в готовность России к разрешению ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп верит в готовность России к разрешению ситуации на Украине
Вчера, 20:37
 
В миреВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала