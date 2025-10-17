https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048987345.html
Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием почти на полчаса
Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует из трансляции. РИА Новости, 17.10.2025
