https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048928065.html
На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа
На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа
Зеленский оказался в плачевном состоянии после разговора Путина и Трампа, пишет издание Washington Examiner. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:40:00+03:00
2025-10-17T16:40:00+03:00
2025-10-17T17:27:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
f-16
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:99:2517:1515_1920x0_80_0_0_a16f40c26c7754ed5879ad2606c7de8a.jpg
https://ria.ru/20251017/putin-2048816883.html
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048883503.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_bd2d4fb75656d336e475e27bffe10114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, f-16, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, F-16, Владимир Путин
На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа
WE: после разговора Путина и Трампа у Киева нет шансов на получение Tomahawk
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Зеленский оказался в плачевном состоянии после разговора Путина и Трампа, пишет издание Washington Examiner
.
"Надежды Зеленского убедить Трампа
дать Украине
дальнобойные ракеты Tomahawk, которые могут стрелять более чем на 1500 километров вглубь России
, кажется, разбиты после телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина
", — отмечает издание.
В материале также подчеркивается, что Зеленский
хотел надавить на Трампа во время встречи в пятницу, чтобы тот расширил военную помощь Украине.
Кроме того, WE приводит заявление старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рохака о том, что шансы Украины на получение Tomahawk "действительно снизились", а также его слова о том, что Трамп "всегда скептически относился к идее помощи Украине".
Ранее в среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
сообщил о встрече украинской делегации в США
с представителями американских военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты Tomahawk и истребители F-16
.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы продолжать выпрашивать у него дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk. Однако вчера Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США сами испытывают необходимость в этих ракетах. Глава Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным, и тому, по его словам, эта идея не понравилась.