На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа
16:40 17.10.2025 (обновлено: 17:27 17.10.2025)
На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа
Зеленский оказался в плачевном состоянии после разговора Путина и Трампа, пишет издание Washington Examiner.
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
f-16
владимир путин
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, f-16, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, F-16, Владимир Путин
На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа

WE: после разговора Путина и Трампа у Киева нет шансов на получение Tomahawk

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зеленский оказался в плачевном состоянии после разговора Путина и Трампа, пишет издание Washington Examiner.
"Надежды Зеленского убедить Трампа дать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, которые могут стрелять более чем на 1500 километров вглубь России, кажется, разбиты после телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина", — отмечает издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе рассказали, как Путин ударил по Зеленскому
Вчера, 11:22
В материале также подчеркивается, что Зеленский хотел надавить на Трампа во время встречи в пятницу, чтобы тот расширил военную помощь Украине.
Кроме того, WE приводит заявление старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рохака о том, что шансы Украины на получение Tomahawk "действительно снизились", а также его слова о том, что Трамп "всегда скептически относился к идее помощи Украине".
Ранее в среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о встрече украинской делегации в США с представителями американских военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты Tomahawk и истребители F-16.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы продолжать выпрашивать у него дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk. Однако вчера Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США сами испытывают необходимость в этих ракетах. Глава Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным, и тому, по его словам, эта идея не понравилась.
Пост Чея Боуза в социальной сети X о том, что американская сторона не организовала официальный прием для Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Журналист высмеял попытку скрыть конфуз Зеленского в США
Вчера, 15:00
 
