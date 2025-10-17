На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа

Кроме того, WE приводит заявление старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рохака о том, что шансы Украины на получение Tomahawk "действительно снизились", а также его слова о том, что Трамп "всегда скептически относился к идее помощи Украине".

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы продолжать выпрашивать у него дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk. Однако вчера Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США сами испытывают необходимость в этих ракетах. Глава Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным, и тому, по его словам, эта идея не понравилась.