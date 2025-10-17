Рейтинг@Mail.ru
Журналист высмеял попытку скрыть конфуз Зеленского в США - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 17.10.2025 (обновлено: 16:22 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048883503.html
Журналист высмеял попытку скрыть конфуз Зеленского в США
Журналист высмеял попытку скрыть конфуз Зеленского в США - РИА Новости, 17.10.2025
Журналист высмеял попытку скрыть конфуз Зеленского в США
Украинская сторона попыталась скрыть тот факт, что никто из администрации президента США Дональда Трампа не встретил Владимира Зеленского по прибытии в... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:00:00+03:00
2025-10-17T16:22:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
чей боуз
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048875048_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_f2b9d763bf8aaffab08c127a958a4adb.jpg
https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048880104.html
https://ria.ru/20251017/vybor-2048681625.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048875048_77:0:1068:743_1920x0_80_0_0_a994e7e054dd905d9cc249c3799dfcf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, чей боуз, f-16
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чей Боуз, F-16
Журналист высмеял попытку скрыть конфуз Зеленского в США

Боуз: для Зеленского не организовали официальный прием по прилете в США

© Фото : Chay Bowes/XПост Чея Боуза в социальной сети X о том, что американская сторона не организовала официальный прием для Владимира Зеленского
Пост Чея Боуза в социальной сети X о том, что американская сторона не организовала официальный прием для Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Chay Bowes/X
Пост Чея Боуза в социальной сети X о том, что американская сторона не организовала официальный прием для Владимира Зеленского. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украинская сторона попыталась скрыть тот факт, что никто из администрации президента США Дональда Трампа не встретил Владимира Зеленского по прибытии в Вашингтон, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев", — отметил журналист.
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В США показали унизительное отношение к Зеленскому, считает политолог
Вчера, 14:48
Он также подчеркнул, что конфуз пытались скрыть, засняв, как Зеленского приветствует его же команда, в том числе пилот самолета.
В среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация в США встретилась с представителями американских военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты Tomahawk и истребители F-16.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима заявлял, что надеется на беседу с американским лидером, чтобы продолжать выпрашивать у него дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk. Однако вчера Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что США сами испытывают необходимость в этих ракетах. Глава Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с российским коллегой и тому, по словам Трампа, идея передачи вооружений не понравилась.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Реальность еще страшнее". Зеленского поставили перед тяжелым выбором
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампЧей БоузF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала