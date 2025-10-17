МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украинская сторона попыталась скрыть тот факт, что никто из администрации президента США Дональда Трампа не встретил Владимира Зеленского по прибытии в Вашингтон, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев", — отметил журналист.
Он также подчеркнул, что конфуз пытались скрыть, засняв, как Зеленского приветствует его же команда, в том числе пилот самолета.
В среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация в США встретилась с представителями американских военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты Tomahawk и истребители F-16.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима заявлял, что надеется на беседу с американским лидером, чтобы продолжать выпрашивать у него дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk. Однако вчера Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что США сами испытывают необходимость в этих ракетах. Глава Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с российским коллегой и тому, по словам Трампа, идея передачи вооружений не понравилась.