В США показали унизительное отношение к Зеленскому, считает политолог - РИА Новости, 17.10.2025
14:48 17.10.2025
В США показали унизительное отношение к Зеленскому, считает политолог
В США продемонстрировали унизительное отношение к Владимиру Зеленскому на церемонии его встречи в аэропорту, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской РИА Новости, 17.10.2025
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, иван мезюхо
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Иван Мезюхо
© Фото : Volodymyr Zelenskyy/XВладимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. В США продемонстрировали унизительное отношение к Владимиру Зеленскому на церемонии его встречи в аэропорту, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео прибытия в США на самолете. На кадрах видно, как он спускается по трапу, а затем здоровается с главой своего офиса Андреем Ермаком. Высших должностных лиц США на встрече не было.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Поставки оружия Киеву зависят от встречи Трампа и Зеленского, сообщили СМИ
Вчера, 14:02
"В игнорировании встречи приезда Зеленского видно очевидное унижение, знаки неуважения и непочтения. Нет уже такого былого обожания. Отсутствие высших должностных лиц США при встрече самолета Зеленского - это явный сигнал, что от него будут требовать покорности, пристойного поведения и не потерпят хамства", - считает Мезюхо.
По его мнению, визит Зеленского в США не будет легким. "Ему предстоит очень сложный разговор с Дональдом Трампом. Скорее всего, сегодня Зеленский будет делать все, чтобы избежать второй выволочки в овальном кабинете американского президента", - сказал политолог.
Ранее Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова просить у него дальнобойное оружие.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Bloomberg: слова Трампа о Tomahawk стали тревожным посланием для Зеленского
Вчера, 11:00
 
