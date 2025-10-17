В США показали унизительное отношение к Зеленскому, считает политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. В США продемонстрировали унизительное отношение к Владимиру Зеленскому на церемонии его встречи в аэропорту, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

Ранее Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова просить у него дальнобойное оружие.